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500 bin yıl önce yaşayan insan! Adı açıklandı

30.10.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayımlanan yeni bir raporda bilim insanları, yaklaşık yarım milyon yıl önce Afrika’da yaşayan yeni bir insan türünün adını açıkladı. Homo bodoensis olarak açıklanan türün Orta Pleistosen döneminde var olduğu ve modern insanın doğrudan atası olduğu belirtildi.

500 bin yıl önce yaşayan insan! Adı açıklandı

Bilim insanları, yaklaşık yarım milyon yıl önce Afrika'da yaşayan yeni bir insan türüne verdikleri ismi açıkladı. Uzmanlar, Orta Pleistosen döneminde var olduğunu ve modern insanın doğrudan atası olduğuna inandıkları türe “Homo bodoensis” adını verdiklerini söyledi.

Bodoensis adı, Etiyopya’da bulunan arkeolojik site alanı olan Bodo D'ar'da bulunan bir kafatasından geliyor.

Araştırmacılar, tarihteki bu dönemin hayati önem taşıdığını, çünkü Afrika'daki kendi türümüzün (Homo sapiens), en yakın akrabalarımızın ve Avrupa'da Neandertallerin (Homo neanderthalensis) yükselişine tanık olduğunu söyledi.

''ORTADAKİ KARIŞIKLIK''

Paleoantropologlar ise bu döneme "ortadaki karışıklık" derken, bunun nedeninin insanın gelişiminin tam olarak anlaşılamaması olarak nitelendirdi.

Kanada Winnipeg Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Dr. Mirjana Roksandic, "Bu zaman diliminde insanın evrimi hakkında konuşmak, insanın coğrafi çeşitliliğini kabul eden uygun terminolojinin olmaması nedeniyle imkansız hale geldi" dedi.

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