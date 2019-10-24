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500 bin TL’lik ipek halıları çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bir koleksiyoncunun evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde 7 ipek halı çalan 3 şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bir koleksiyoncunun evinden yaklaşık 500 bin TL değerinde 7 ipek halı çalan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olayda, bir halı koleksiyoncusunun evinden 7 ipek halının çalınması ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45) ve Hasan S.(37) isimli şahıslar çaldıkları ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 3 şüpheli, halıları satmak üzereyken suçüstü yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan zanlılardan Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı, Hasan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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