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'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

BBC BBC
26.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da kalça ve göğüs düzeltme, yağ aldırma (liposuction) gibi bir dizi estetik operasyon geçiren 545 Hollandalı kadın, internet üzerinden bir kampanya başlatarak, "Türk hekimler tarafından sakat bırakıldıklarını" savunuyor.

'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

"Ucuz fiyat avantajı" nedeniyle İmed İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, kliniğin adına göndermede bulunarak, "İemand met een drama" yani "Acılı insanlar" adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

Grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Akdaş'ın sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını vurguladı.

Ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığına işaret eden Hollandalı kadın, bu nedenle mağdurların, "başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek" amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldığını anlattı.

Grubun üye sayısı şu anda bine yaklaşmış. Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, İmed İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

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Grubun kurucusu Cheyenne, düz bir karın ve sırt ile şekilli kalça hayali ile İstanbul'a gittiğin belirterek, ameliyattan sonra tamamen farklı bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

Cerrahın, "kalça yapısındaki bozukluk nedeniyle ameliyatın başarısız olduğunu" söylediğini aktaran Hollandalı kadın, "Şimdi sadece sakat değil aynı zamanda iki farklı kalça ile yürüyorum ve param uçtu gitti" dedi.

Jacky van den Berg adlı kadın da, "rüya gibi bir görünüm" için yağ aldırma operasyonu yaptırdığını, ancak şu anda vücudundan utandığını anlattı. Van den Berg, ameliyathanede aynı anda iki kişinin birden operasyon geçirdiğini söyledi.

İstanbul'da göğüs ameliyatı olan Joan Yard adlı kadın ise, istediği ölçülerin üzerinde slikon enjekte edildiğini savundu.

Hollanda Tüketici Platformu'ndan Sietske Atsma, sosyal medya üzerinden etkili reklam yapan yabancı klinikler konusunda insanları uyardıklarını söyledi. Atsma'ya göre, bu tür klinikler "akran baskısı" etkisindeki genç yetişkinleri hedef seçiyor.

Astma, genellikle düşük bütçeye sahip olan ve daha az yan etki korkusu taşıyan genç yetişkinlerin, "ucuz operasyon ve güzel bir tatil" hayali nedeniyle savunmasız bir grup haline geldiğini vurguladı.

Tüketici Platformu yetkilisi, Türkiye'de saç ekiminin nispeten sorunsuz olduğunu ancak yetersiz tedavi ve yan etki konusunda da çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarısız plastik cerrahinin düzeltilmesi konusunda uzman olan dermatolog Peter Velthuis, "Güzel bir tatil ve düşük fiyatlar çok cazip. Hollanda'da 8 bin euro olan bir ameliyat Türkiye'de 3 bin euroya yapılıyor" diye konuştu.

Kızıl Haç Hastanesi plastik cerrahi uzmanı Wouter van der Pot, aynı anda iki hastanın aynı ameliyathanede bulunmasının söz konusu olmaması gerektiğinin altını çizerek, estetik operasyonların yapıldığı alanın, tamamen steril olması gerektiğini belirtti.

Hollanda Estetik Plastik Cerrahi Derneği (NVEPC) Başkanı Ali Pirayesh, Hollanda'da plastik cerrahi uzmanlarının tecrübeleri ve muayenehane denetimleri konusundaki bilgilerinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, yurtdışındaki uzmanların özellikleri konusunda yeterli bilgi bulunmadığını savundu.

Yurtdışındaki bir çok kliniğin, aynı amda çok şey yaptığını söyleyen Pirayesh, bunun da büyük bir komplikasyon riski yarattığını dile getirdi. Ali Prayesh, "Elbette yurtdışında da mükemmel klinikler var ama onlar da genellikle buradakiler kadar pahalı" dedi.

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IMED ISTANBUL ADLI KLİNİK İDDİALARI REDDETTİ!

Suçlamaların hedefindeki İmed İstanbul adlı kliniğin sahibi Zübeyde Akdaş, iddiaları reddeti. Akdaş, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyleyen kadınların şikayetlerinin "sağlıksız bir yaşam tarzından kaynaklandığını" savundu.

Akdaş, "Her yağ aldırma ameliyatından sonra masaj yapmanızı, sportif yaşamanızı ve korse takmanızı öneriyoruz" dedi. Akdaş, "kişisel davalar" konsunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Cerrah Wouter van der Pot ise, yağ aldırma operasyonu sonrası ortalama 6 hafta boyunca korse takılması gerektiğinin doğru olduğu görüşünde.

Ancak van der Pot'a göre, Hollanda'da doktor ile ameliyat olan kişi arasında uzun süre tartışılıyor. Ama uçağa binip, ameliyat olup dönen Hollandalı kadınlar, sadece operasyon günü dışında doktoru bir daha görmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda kadın kampanya kalça

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