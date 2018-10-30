500’den fazla kişinin kimliğine girdi! Hayatı filmlere konu oldu

Üstelik telefon ABD’den değil İspanya’dan gelmişti. Abla Carey, ilk uçakla İspanya’ya gitti ve kardeşini eve getirdi. Fakat ortada bir tuhaflık vardı, eve gelen bu çocuk Barclay’e hiç benzemiyordu. Barclay’in gözleri mavi, eve gelen kişinin gözleri kahverengiydi. (cnn)

İşte gerçek hayat avcısı

1 / 12 Kendisini kaçıran kişilerin gözlerine kimyasal bir madde döktüğünü söyleyen çocuk, Barclay’lerin evinde beş ay yaşadı.

2 / 12 Tüm bunlar yaşanırken yerel bir dedektif olan bitenden şüphelenmiş ve FBI’a başvuruda bulunmuştu. FBI, DNA örnekleri ve parmak izi almak için Barclay'nin yaşadığı eve geldi. Sonuçlar ise birkaç hafta sonra açıklandı: İspanya'dan Nicolas Barclay olarak gelen çocuk aslında 23 yaşındaki Fransız Frederic Bourdin'di ve Bourdin yıllardır Interpol tarafından aranıyordu.

3 / 12 Peki aile kendi çocuklarını nasıl olmuştu da tanımamıştı? FBI’a göre aileden biri çocuğu öldürmüştü fakat Nicolas Barclay ne ölü ne de diri olarak bulunamadı.

4 / 12 Frederic Bourdin ise suçunu kabul etti ve San Antonio Federal Mahkemesi’nde pasaport dolandırıcılığı ve yalan yere yemin suçlarından, ceza yasaları uyarınca cezasının karşılığının iki katı olarak 6 yıl hapis cezası aldı.

5 / 12 Bourdin, 2003 yılından ABD'den Fransa'ya sınır dışı edildikten sonra Grenoble'a yerleşti. Ardından 1996 yılından bu yana Fransa'da kayıp olan Léo Balley isimli 14 yaşındaki çocuğun kimliğini çalmaya çalıştı. Ancak DNA testi ile onun Léo Balley olmadığı tespit edildi.

6 / 12 2004 yılında İspanya'da bombalama olayları esnasında annesinin Ruben Sanchez Espinoza olduğunu iddia eden bir yetişkin olarak polis tarafından soruşturuldu. Polis gerçeği öğrendiğinde onu tekrar Fransa'ya sınır dışı etti.

7 / 12 2005 yılı haziran ayında Bourdin, 15 yaşında ailesinin bir trafik kazasında öldüğünü söyleyen yetim İspanyol Francisco Hernandes- Fernandez olduğunu söyleyerek Pau'da bulunan Jean Monnet Koleji’nde bir ay süreyle kaldı. Sürekli olarak genç gibi hareket ediyor ve vücudunun büyük bölümünü kapalı tutarak, gözlük ve şapka takarak, tüy dökücü kremler kullanarak gençmiş gibi davranıyordu. Okulda 12 Haziran tarihinde öğretmeni Bourdin hakkında hazırlanan bir televizyon programında onu gördü ve sahtekarlığını ortaya çıkardı. 16 Eylül tarihinde Bourdin sahte kimlik taşımak ve kullanmak suçundan dolayı dört ay hapse mahkum oldu.

8 / 12 8 Ağustos 2007 tarihinde Bourdin bir yıl süren flörtü sonrasında Isabelle isimli Fransız bir kadınla evlendi. Bu evlilikten dört çocuğu oldu. Daily Mirror gazetesinde çıkan bir habere göre; Bourdin bir daha asla kimseyi taklit etmeyeceğini iddia etti.

9 / 12 Fakat dolandırıcılığı bırakana kadar yaklaşık 500 kişinin kimliğine büründüğü bilinmektedir.

10 / 12 Bourdin’in hayatı, “Hayat Avcısı” adıyla beyaz perdeye de taşındı.

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