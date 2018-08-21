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500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

 ERZURUM'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, yükselen döviz kuruna tepki olarak 500 dolar bozdurana ücretsiz kuaförlük hizmeti kampanyası başlattı.

500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, yükselen döviz kuruna tepki olarak 500 dolar bozdurana ücretsiz kuaförlük hizmeti kampanyası başlattı.
Merkez Yakutiye ilçesinde daha önce 'Afrin'deki Mehmedim'in babasına, kardeşine, çocuklarına tıraş bizden' kampanyası yapan erkek kuaföründe, bu kez de dövize tepki için kampanya başlatıldı. Gürbüz ve Teper, iş yerine astıkları, pankartla 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene kuaförlük hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu. Türk lirasına sahip çıkılmasını isteyen Gürbüz ve Teper herkesi imkânı ölçüsünde destek olmaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kendilerinin de bu kampanya ile destek verdiğini belirten Tolga Gürbüz, Amerika'nın dolar üzerinde yaptığı oyunun bozulmak üzere olduğunu söyledi. Doların her geçen gün düşeceğine inandıklarını söyleyen Gürbüz, "Duyan duymayana söylesin. 500 doları bozdurup getiren herkes işyerimizde ücretsiz kuaförlük hizmeti alacaktır. Eğer elimizdeki doları bozdurmazsak, onu harcayabilecek ülkemiz kalmayabilir. Çok şükür dolar düşmeye başladı. Eğer bunda bizimde küçücük de olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

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500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz

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