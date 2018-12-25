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500 engelli öğretmen atama takvimi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 500 engelli öğretmen başvurularının alınması 23 Ocak 2019'da, atamaları da 1 Şubat 2019'da yapılacak.

MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruda, engelli öğretmen alımı ve mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin bilgi verildi.

2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen açıklamada, "İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi 22 Ocak 2019 tarihinde, başvuruların alınması ve onaylanması 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında, atamalar ise 1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan kadrolu öğretmenlerin 2019 yarıyıl dönemi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının 2-7 Ocak 2019 tarihlerinde alınacağı belirtildi.

Tercihlerin yapılması ve onay sürecinin ise 10-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceği, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin de 21 Ocak 2019'dan itibaren yapılacağı duyuruldu.

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500 engelli öğretmen atama takvimi açıklandı Milli eğitim Bakanlığı

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