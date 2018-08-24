500 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Yangında Kül Oldu

Berlin’in güneybatısında çıkan orman yangınında 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.
Orman yangını nedeniyle 3 köy boşaltıldı.
Berlin etrafındaki ormanlarda halen bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma eski cephaneler, yangın söndürme çalışmalarını yavaşlattı.
Yetkililer yangınla birlikte cephanelerin patlamasından endişe duyuyor.
Berlin’e 50 km uzaklıkta bulunan Treuenbrietzen bölgesinde 500’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Yerel yetkililer, eski silahların bir kaç patlamaya şimdiden yol açtığını, bu yüzden itfaiyecilerin güvenliğinden şüphe duyulan alanlara girişlerinin yasaklandığını söyledi.
Bu bölgelerde söndürme çalışmaları helikopterler ve tazyikli su tanklarıyla yapılıyor.
Yangınla mücadele için 600’den fazla itfaiyeci görevlendirildi.
Ayrıca yangının yayılmasını engellemek için ağaçlar kesilerek şeritler açılıyor.
Yangın ulaşımda da aksamalara neden oldu.
Bazı yollar kapatılırken bölgeye olan tren seferleri durduruldu.
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum