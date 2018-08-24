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500 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Yangında Kül Oldu

24.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Berlin’in güneybatısında çıkan orman yangını nedeniyle üç köy boşaltıldı, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma eski cephaneler, yangın söndürme çalışmalarını yavaşlatıyor

500 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alan Yangında Kül Oldu

Berlin’in güneybatısında çıkan orman yangınında 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı.

Orman yangını nedeniyle 3 köy boşaltıldı.

Berlin etrafındaki ormanlarda halen bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma eski cephaneler, yangın söndürme çalışmalarını yavaşlattı.

Yetkililer yangınla birlikte cephanelerin patlamasından endişe duyuyor.

Berlin’e 50 km uzaklıkta bulunan Treuenbrietzen bölgesinde 500’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yerel yetkililer, eski silahların bir kaç patlamaya şimdiden yol açtığını, bu yüzden itfaiyecilerin güvenliğinden şüphe duyulan alanlara girişlerinin yasaklandığını söyledi.

Bu bölgelerde söndürme çalışmaları helikopterler ve tazyikli su tanklarıyla yapılıyor.

Yangınla mücadele için 600’den fazla itfaiyeci görevlendirildi.

Ayrıca yangının yayılmasını engellemek için ağaçlar kesilerek şeritler açılıyor.

Yangın ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Bazı yollar kapatılırken bölgeye olan tren seferleri durduruldu.

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