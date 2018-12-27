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500 gram bonzai ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan aldığı 500 gram bonzaiyi satmak için Kocaeli'ye gelen G.A., kendisini takip eden jandarma ekipleri tarafından Osmangazi Köprüsü çıkışında yakaladı.

500 gram bonzai ile yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL'dan aldığı 500 gram bonzaiyi satmak için Kocaeli'ye gelen G.A., kendisini takip eden jandarma ekipleri tarafından Osmangazi Köprüsü çıkışında yakaladı.
​Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bazı semtlerinden elde ettiği uyuşturucuyu Kocaeli'nin başta Gölcük olmak üzere, ilçelerinde sattığı tespit edilen G.A.’yı takibe aldı. Uyuşturucu almak için yine İstanbul’a giden G.A.'nın içinde bulunduğu araç, dönüşte, Osmangazi Köprüsü Altınova gişeleri mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi.
Yalova'da yaşadığı belirlenen G.A.'nın evinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

500 gram bonzai ile yakalandı

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