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500 gram esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Dün öğle saatlerinde Derince Yörükler mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde bulunan bir otomobili fark etti. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, 100 gram halinde paketlenmiş toplam 500 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan R.B. ve N.Ç. ile kız arkadaşları S.Ç. ve B.N. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında E.D. de gözaltına alındı. 5 kişi karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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