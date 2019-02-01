500 gram esrarla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Dün öğle saatlerinde Derince Yörükler mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde bulunan bir otomobili fark etti. Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, 100 gram halinde paketlenmiş toplam 500 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sentetik hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan R.B. ve N.Ç. ile kız arkadaşları S.Ç. ve B.N. gözaltına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında E.D. de gözaltına alındı. 5 kişi karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum