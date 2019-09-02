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500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

6 METRE KAZILDI

Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor" diye konuştu.

(DHA)

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Tekirdağ Malkara altın

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