500 kişi davet edildi, 15 kişi katıldı!

Ayvalık Belediyesine ait Atatürk Kültür Merkezi’nde okulların tatil edilmesi öncesi düzenlenen çay etkinliğinde okul yönetiminden hiç kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Corona virüs salgınından korkan birçok ailenin program başlamadan salonu terk ettiği gözlenirken, programa Manisa’dan gelen sanatçı Kurtuluş Akgöl ise sadece 15 kişiye konser verdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun ve yardımcısı Döndü Keçeli’nin hazır bulunduğu çay etkinliğinin okul idaresi tarafından iptal ya da ertelenmemesi ise merak konusu oldu. Etkinlikte konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Güler Coşkun, düzenledikleri okula yardım amaçlı çay etkinliğinin kendi ellerinde olmayan sebeplerle az bir katılımla gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, 15 kişiye katıldıkları için teşekkür etti.

(İHA)

