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  4. 500 lira nafaka istedi! 12 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti: Böyle baba olmaz olsun

500 lira nafaka istedi! 12 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti: Böyle baba olmaz olsun

04.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te emekli Ali Çakır'ın (61) kendisinden 500 TL nafaka talep ettiği için dövüp, 12 yerinden bıçakladığı boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır (56) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Morg önünde annesinin cenazesini beklerken gözyaşı döken Ahmet Çakır, "Böyle baba olmaz olsun. Devletimizden ona en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

500 lira nafaka istedi! 12 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti: Böyle baba olmaz olsun

Olay, 27 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çakır ile boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır arasında nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ali Çakır, ayrı yaşadığı, kendisinden 500 TL nafaka talep eden eşi Behiye Çakır'ı dövüp, 12 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Behiye Çakır’ı özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali Çakır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yoğun bakımda tedavisi süren 3 çocuk annesi Behiye Çakır, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

''ARTIK ANNELER ÖLDÜRÜLMESİN''

Annesinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Ahmet Çakır, babasının en ağır cezayı almasını istediğini belirterek "Annem, 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybettiğini öğrendik. Devletimizden, milletimizden bu olaya sessiz kalmalarını istemiyorum. Baba olacak bu adamı, Allah bildiği gibi yapsın. Allah, seni bir daha hapisten çıkarmasın. Allah'tan ve devletimizden tek dileğim; müebbet ile cezalandırılsın. Tek istediğim; artık anneler öldürülmesin" diye konuştu.

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(DHA)

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Gaziantep
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