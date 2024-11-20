500 madenci kendini yerin altına kapattı! Özelleştirmeye tepki: 'Karar geri çekilmeli'

Türkiye günü maden işçilerinin eylemiyle uyandı. Ankara Çayırhan Termik Santrali'nde 500 işçinin sabah mesai saatiyle beraber kendini madene kitlediği belirlendi.Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul yaptığı açıklamada “Maden işçilerini işsiz, evsiz ve aşsız bırakacak bu özelleştirme kararı çok geç olmadan geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı. Akçul daha önce yaptığı açıklamada, "Özelleştirme istemiyoruz; insanları sokağa dökmek istemiyoruz. Ama bizi buna zorluyorlar.” demişti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul 500 işçinin kendini madene kapatmasının ardından ise şu açıklamayı yaptı;

Bu özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda TES-İş ile birlikte Çayırhan’da miting düzenledik. Ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan’da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız.

KAZANILMIŞ HAKLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

Aldığımız duyumlara göre; ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz. Ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası; maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Yani bu sadece madencinin emekçinin sorunu değil, Çayırhan’ın, Nallıhan’ın, Beypazarı’nın Ankara’nın sorunudur, Türkiye’nin sorunudur.

"SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN KENDİLERİNİ MADENE KAPATTILAR"

Bu ekonomik koşullarda işsiz kalma tehlikesi yaşayan maden işçilerimiz seslerini duyurmak için kendilerini madene kapattılar. Geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Haftalardır bu konuyla ilgili tek bir umut ışığı göremeyen işçiler artık yer altından seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

"ÇOK GEÇ OLMADAN GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Bizler de sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özelleştirme İdaresi'nin işgüzarlığı, emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz."