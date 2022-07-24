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500 metre çapındaki dev radyo teleskobu FAST'ten önemli başarı! 660'sını kayda aldı

24.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Beş yüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), "pulsar" adı verilen, kendi etrafından hızla dönerek yüksek manyetizma yayan nötron yıldızlarının 660'sını kayda aldığı bildirildi. FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

500 metre çapındaki dev radyo teleskobu FAST'ten önemli başarı! 660'sını kayda aldı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, teleskoptan sorumlu baş mühendis Ciang Pıng, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun sinyal genişliği ve gücü sayesinde bu alandaki gözlemlere önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ocak 2020'den beri düzenli gözlem çalışmalarının başlatıldığı teleskop, bugüne dek 660 pulsarı kayda aldı.

FAST

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin, dev radyo teleskobu FAST'i uluslararası kullanıma açtıÇin, dev radyo teleskobu FAST'i uluslararası kullanıma açtı

"DÜNYANIN EN BÜYÜK RADYO TELESKOBU" OLMUŞTU

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor. (AA)

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pulsar
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