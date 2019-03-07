500 metrelik uçuruma düşen 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Bolu’nun Seben ilçesinde otomobilleriyle 500 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybeden Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan (69) son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, salı günü gece saatlerinde Bolu’nun Seben ilçesi Korucuk Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arıkan ve Ömer Arslan isimli iki arkadaş, dün gece saatlerinde Seben’de bulunan Kaya Evleri’ni görmek için Arıkan yönetimindeki 14 GF 458 plakalı otomobille yola çıktı. Arıkan ve Arslan’dan 2 gündür haber alamayan aileleri, şahısların hayatlarından endişe duyarak İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Arslan ve Arıkan’ın içerisinde bulunan otomobilin Plaka Tanıma Sistemi’ne göre son olarak Seben İlçesi istikametine doğru gittiğini belirledi.

Bolu-Seben karayolu üzerinde çalışma başlatan Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün akşam saatlerinde Korucuk Köyü mevkiinde bulunan yaklaşık 500 metrelik uçurumun dibinde bir otomobil olduğunu gördü. Uçurumdan aşağı inen jandarma ekipleri, kullanılamaz hale gelen otomobilin çevresinde 2 erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, bulunan cesetlerin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan’a (69) ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından, Arıkan ve Arslan’ın cesetleri kepçe yardımıyla uçurumdan alındı.

Arslan ve Arıkan’ın cenazeleri, Borazanlar Mahallesi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığı’na defnedildi.