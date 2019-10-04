500 Milyar Dolarlık Mücevher Pazarı İstanbul’da Toplanıyor

İSTANBUL (DHA)-MÜCEVHER dünyasının G20’si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu yıl 8'incisini düzenleyeceği ‘Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nı 9-12 Ekim tarihinde ilk kez İstanbul’da gerçekleştiriyor. 500 milyar doları bulan mücevher pazarının büyük buluşmasına 35 ülke katılacak.

Toplam 35 ülkenin yer alacağı konferansla 500 milyar dolar değerindeki mücevher pazarının İstanbul’da bir araya geleceğini vurgulayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar;

“Mücevher ihracatımızı artırmak için hedef pazarlardaki alıcılarla hem ülkelerinde bir araya geliyor hem de kendilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Ancak bu yetmez, özellikle dünya mücevherinde söz sahibi tüm ülkelerle “Dahilde İşleme” ve “Hariçte İşleme” rejimlerini uyguluyor olmamız gerekiyor. Ticaret savaşlarında koz olarak kullanılan “Swift” probleminden de hep dile getirdiğimiz gibi altınla ticareti serbest kılarak kurtulabiliriz. Sektörün önündeki bu engelleri aşabilirsek gelecek yıl 6 milyar dolar ihracata imza atarız” dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nı 9

