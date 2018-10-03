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500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak, 500 milyon TL ele geçiren çete, polisin operasyonuyla çökertildi.

500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak, 500 milyon TL ele geçiren çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği'nin 6 aydır yürüttüğü çalışmalar sonucu Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitelerine para aktarıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatarak, 500 bin TL ele geçiren N.K., F.Y., E.Y.T., M.Y., Y.I. ve A.B. Gölcük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin hesaplarındaki 500 bin TL'ye el koyuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi

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