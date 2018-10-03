500 milyon TL ele geçiren yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak, 500 milyon TL ele geçiren çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği'nin 6 aydır yürüttüğü çalışmalar sonucu Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitelerine para aktarıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatarak, 500 bin TL ele geçiren N.K., F.Y., E.Y.T., M.Y., Y.I. ve A.B. Gölcük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin hesaplarındaki 500 bin TL'ye el koyuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?
Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj
Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!
Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası
Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum