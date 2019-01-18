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500 öğrencinin hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

AVCILAR'da sürdürülen 'Hayallerim Bir Adım Ötede' projesi ile 500 öğrenci karne sevinci ile birlikte hayal ettiği hediyelere kavuştu.

500 öğrencinin hayali gerçek oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da sürdürülen 'Hayallerim Bir Adım Ötede' projesi ile 500 öğrenci karne sevinci ile birlikte hayal ettiği hediyelere kavuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan projede gelir düzeyi düşük mahallelerdeki ilkokullarda görevli öğretmenlerden öğrencilerden hayallerini öğrenmeleri, onların isim yerine numaralarını yazarak not etmelerini istedi. Not edilen hayaller, önemli bölümü özel 'Kardeş okullara' gönderilirken, öğrenciler velileri ile aynı ilçede oturan ekonomik durumları nispeten daha düşük tanımadıkları öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek hayal edilenleri hediye paketleri oluşturdu. Bağlamadan, gitara, yataktan, çalışma masasına, scooter'dan oyuncağa kadar çeşitli birçok alandaki hayallerle ilgili hazırlanan paketler, şimdiye kadar hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü 5 okula götürülerek dağıtıldı.

"PROJE İLE 1 YILDA 2 BİN 150 ÖĞRENCİMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"
Tahtakale Mahallesi'nde karne heyecanının yaşandığı okullardan Şehit Şerife Bacı ile Necdet Semker İlkokulu'ndaki toplam 500 öğrencinin daha önce yazdıkları hayalleri, Okyanus Koleji'ndeki öğrenciler tarafından kura ile çekilerek gerçekleştirildi. Bir odayı dolduran ambalajlanmış hediye paketleri market araçları ile okul servislerine taşınarak yüklenirken, 10 öğrenci okul müdürü Derya Akgüç Cin ile birlikte iki okula götürüldü. Öğrenciler hiç tanımadıkları çocuklara adeta karne hediyesi götürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerden biri Suriyeli bir ailenin Türkiye'de doğan kızı olan Şehit Şerife Bacı İlkokulu 1 F sınıfında eğitim gören Özlem Davrut'un hayali olan içinde balık bulunan küçük bir akvaryumu yolculuk sırasında elleri ile taşıdı. Suriyeli kızın akvaryumu ile diğer iki öğrenciye oyuncak paketlerini veren Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Bugün iki okulumuzda 500 öğrencimiz karne sevincinin yanı sıra hayallerindeki oyuncak veya eşyaya ile kavuşuyor. Bu okulumuzda 680 öğrencimiz var. Bugün dağıttığımız paketlerle buradaki bütün öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmiş olduk. Projemizdeki en önemli nokta; Öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftaki öğrencimiz de hangi çocuğu sevindirdiğini bilmiyor. Hediyeyi veren veya alan öğrencilerimizin yüzündeki gülücük her şeye değiyor. Proje ile 1 yılda 2 bin 150 öğrencimizin hayali gerçekleşmiş oldu" dedi.
Okul Müdürü Aydın Gözüaçık, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür ederken, öğrencilerin okulun bahçesine yanaşan servis aracından indirilen paketleri dikkatle incelediği görüldü.

(FOTOĞRAF)

500 öğrencinin hayali gerçek oldu500 öğrencinin hayali gerçek oldu500 öğrencinin hayali gerçek oldu500 öğrencinin hayali gerçek oldu

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