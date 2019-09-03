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500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 08:25 | Son Güncelleme

BURSA ve İstanbul'da toplam 500 polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA ve İstanbul'da toplam 500 polisin katılımıyla sabahın erken saatlerinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonun devam ettiği belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 500 polis görev alırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Havadan helikopter ve drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi.
Operasyonda yakalananlar sorguları yapılmak üzere emniyete götürülürken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

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