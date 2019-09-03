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500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 20 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 1 kilo 615 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 13 ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş bir miktar bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)500 polisle Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu (2)

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