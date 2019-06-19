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500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 100 dönüm araziye 500 ton karpuz eken çiftçi Seyhan Demir'in (36) ürünü tarlada kaldı.

500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 100 dönüm araziye 500 ton karpuz eken çiftçi Seyhan Demir'in (36) ürünü tarlada kaldı. Kilogramı 50 kuruşa mal ettiği karpuzun toptancı halinde 35 kuruşa alınmasına isyan eden Demir, "Evlilik hayalim vardı. Buradan para kazanıp düğün yapacaktım. Bu yıl da evde kaldım" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Seyhan Demir, yıllardır olduğu gibi bu yıl da tarlalarına karpuz fidanı dikmek istedi. Fidan maliyetinin bir kısmını banka kredisi bir kısmını da borçla karşılayan Demir, toplamda 100 dönüm araziye 200 bin TL harcayarak 35 bin fidan dikti. Demir, 4 ay sonra yaklaşık 500 ton ürün elde etti.
HALDE PARA ETMEYİNCE TARLADA KALDI
Kilogramı 50 kuruşa mal olan karpuzu hasat etmeden önce Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyonculara giden Seyhan Demir, kilogram alışının 35 kuruş olduğunu gördü. 15 kuruş zararla karpuzunun tarlada kaldığına üzülen Seyhan Demir, maliyetini dahi karşılayamadığını söyledi. Karpuzun kilogram fiyatının halde 35-40 kuruşken marketlerde 2 TL'ye satılmasının çiftçiye zarar verdiğini belirten Seyhan Demir, haldeki ve pazardaki fiyatların kontrolünden sorumlu yetkililerin işini özenle yapmadığını öne sürdü. Alış fiyatıyla satış arasında yüzde 300 gibi bir fark olduğunu belirten Demir, bir daha karpuz ekmeyeceğini söyledi.
'EVLİLİK HAYALLERİM VARDI, BU YIL DA EVDE KALDIM'
Bu yıl karpuz hasadından elde ettiği gelirle önce borçlarını ödeyip sonra yuva kurmayı planladığını belirten Demir, para etmeyen karpuz piyasası yüzünden hayallerinin suya düştüğünü söyledi. Seyhan Demir, şöyle konuştu:
"Halden 35 kuruşa çıkan karpuz, pazarda markette 2 TL. Zabıta yok, kontrol yok. Para kazanamıyorum. Herkes çiftçinin sırtında. 200 bin TL harcadım olduğu gibi tarlada kaldı. Ben buradan kazandığımla evlenip düğün yapacaktım. Bu yıl da evde kaldım. Borçlarımı ödeyemiyorum bir daha ekme şansım kalmadı. Devlet bu duruma bir el atmalı. En azından maliyetine satın alabilirler bizden."

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500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım500 ton karpuz elinde kalan çiftçi: Bu yıl da evde kaldım

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