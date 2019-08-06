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500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

RİZE’nin Hemşin ilçesinde, 500 yıldır ibadete açık olan çivisiz ve ahşap Bilen Köyü Camisi, mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.   Hemşin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma envanterine kaydı yapılan 500 yıllık tarihi Bilen Köyü Camisi, altı kesme taştan üst katları ise ahşaptan yapılan mimarisi ile dikkat çekiyor.

500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/HEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Hemşin ilçesinde, 500 yıldır ibadete açık olan çivisiz ve ahşap Bilen Köyü Camisi, mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Hemşin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma envanterine kaydı yapılan 500 yıllık tarihi Bilen Köyü Camisi, altı kesme taştan üst katları ise ahşaptan yapılan mimarisi ile dikkat çekiyor. Ahşap bölümü çivisiz yığma tarzda yapılırken giriş kapısı, minber, mahfil, sütün başlıkları ve balkonlardaki ahşap süslemeleri dikkat çeken camide geometrik ve stilize edilmiş bitkisel süslemeler içerisinde mührüsüleyman motifleri de yer alıyor. Camide yaz aylarında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor. Birkaç kez restore edilen cami ziyaretçilerini de ağırlıyıor.
Bilen Köyü Camii İmamı Orhan Özbek, tarihi caminin diğer camilere nazaran maneviyatının daha yüksek olduğunu belirterek, "Osmanlı zamanında burada görev yapan bir kadı için köye bir kervansaray yapılmış. Sonra kervansaray bozularak onun tahtaları ile bu cami ve 2 ev yapılmış. Ne zaman yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekte. Ancak ahşapta yaptırılan incelemeler sonucunda 500 yıllık olduğu bilgisine ulaşılıyor. Cami ilk yaptırıldığında geçme olarak çivisiz yapılmış. Bu cami ahşap olarak yapıldığı için turistlerin de ilgisini çekiyor” dedi.
Köy sakinlerinden Şükran Coşkun da çocukluğundan itibaren caminin temizliğini yaptığını belirterek, "Camiyi temizleyenler cennete gider diye söylenirdi. Biz de köyün kızları toplanır ve camiyi temizlerdik. Camimizi canımız gibi koruyor, kolluyoruz. Eskiden bu cami dolar taşardı, şimdi cemaat azalsa da yeni nesillere camimizi emanet etmek istiyoruz" diye konuştu.
Hasan Coşkun ise "Burası küçük bir cami olmakla beraber bir külliye olarak yapılmış. O zamanın projeleri dahilinde en güzeli bence. Biz caminin alt katında bulunan medrese bölümünde Kuran dersi alıyorduk. Eskilerin anlattıklarına göre içerdeki odalarda yemek pişermiş ve ders alan öğrencilere ikram edilirmiş. Yol güzergahından gelip gidenlerin kalabilmeleri için içerdeki odalar tahsis ediliyormuş" dedi.

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500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor500 yıllık çivisiz cami, zamana meydan okuyor

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