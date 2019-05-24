HABER

500 yıllık köprü restore edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE'de, 500 yıllık, iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, aslına uygun restore edildi.

500 yıllık köprü restore edildi

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de, 500 yıllık, iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, aslına uygun restore edildi. Restorasyon sonrası araç trafiğine kapatılan tarihi iki kemerli köprü, çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.
Gümüşhane’de, 500 yıllık tarihi iki kemerli Gümüşhane Köprüsü, Karayolları 10’uncu Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi'nce aslına uygun restore edildi. 16’ıncı yüzyılda, Ferruh Zat Oğlu Halebî tarafından iki kemerli olarak inşa ettirilen tarihi köprü Gümüşhane’nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Restore edilmeden önce araç trafiğine açık olan ve üzerinde oluşan ağırlık nedeniyle zarar gören köprü restorasyonunun ardından trafiğe kapatıldı. 43 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki tarihi iki kemerli köprü çevre düzenlemesi ile kentin önemli sosyal alanı haline geldi.
'KARTPOSTALA TAŞIYAN BİR YERİMİZ OLDU’
Tarihi köprünün restore işleminin ardından aydınlatılmasının yapılarak bir sosyal merkez haline getirildiğini belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, köprünün kartpostallık bir görüntüye sahip olduğunu söyledi. Çimen, "Gümüşhane Köprüsü, halk dilinde karakol köprüsü Gümüşhane tarihi açısından çok önemli bir yere sahip. Köprümüzün iki kemeri mevcut olup diğeri ise sivri kemerlidir. Köprünün restorasyonunu karayollarıyla ortak yaptık. Daha önce köprünün üzerinden araçlar geçiyordu. Tarihimizin bize bıraktığı miras 16'ncı yüzyıl Osmanlı eseri bu köprümüzün restorasyon çalışmalarını da tamamladık. Gerçekten Gümüşhane’mizin merkezde tek mirası da bu köprü. Güzel bir eser oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprümüzü yayalaştırdıktan sonra aydınlatarak farklı bir ambiyans yarattık. Halkımız buraya geliyor ve burada resim çekiliyor. Tam bir sosyal alan oldu. Gümüşhane’yi kartpostala taşıyan bir yerimiz oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

500 yıllık köprü restore edildi500 yıllık köprü restore edildi500 yıllık köprü restore edildi500 yıllık köprü restore edildi

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
8 bin paket kaçak sigaraya 115 bin lira ceza8 bin paket kaçak sigaraya 115 bin lira ceza
Fırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtuFırtınada çatısı komşusunun çatısına uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.