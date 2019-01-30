500 yıllık sütyen bulundu

Mary Phelps Jacob, kadın giyimi tarihinde önemli bir isim. Modern sütyeni keşfederek 1914 yılında ilk kez patentini alan kişi.

Gizli mahzende bulundu

Jacob’un modern sütyeni keşfinden önce kadınların tek seçeneği korselerdi.

Avusturya’daki eski bir kalede bir iç çamaşırı bulundu.

Kalenin gizli mahzeninde yer alan iç çamaşırının 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait olduğu düşünülüyor.

İç çamaşırı, Leonardo Da Vinci’nin hayatta olduğu zamanlara tekabül ediyor.

500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu görülüyor.