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5000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin yanı sıra oyun odaklı Mate 20X modelini de tanıttı. İşte Huawei Mate 20X hakkındaki detaylar.

5000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor

Teknoloji dünyası uzun bir süredir Huawei’nin Londra’da gerçekleştireceği özel etkinliğe odaklanmıştı. Etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Edition modellerinin tanıtılacağı zaten biliniyordu. Fakat kısa bir süre önce bu 3 modele oyun odaklı Huawei Mate 20X de dahil olmuştu.

Huawei Mate 20X dinamikler bakımından Mate 20 Pro ile benzer özellikler içeriyor. Kirin 980 yonga setinden güç alan telefon sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Oyun odaklı bir telefon olmasından ötürü 5000 mAh’lık devasa bir bataryayla gelen Mate 20X, özel bir soğutma sistemine de sahip.

FullHD çözünürlükte 7.2 inçlik devasa bir ekranla gelen Huawei Mate 20X 128GB’lık dahili depolama alanına sahip. Huawei’nin SuperCharge teknolojisini destekleyen telefon, yarım saatlik süre içerisinde yüzde 70’e kadar şarj olabiliyor.

Telefonun arka tarafında diğer Mate 20 modellerinde olduğu gibi 3 ana kamera bulunuyor. 40MP’lik ana kameraya 20MP ve 8MP’lik kameralar eşlik ediyor. Yani kamera tarafında Mate 20 Pro ile Mate 20X arasında önemli bir farklılık bulunmuyor.

Huawei’nin ilk oyun odaklı telefonu olma özelliğini de taşıyan Mate 20X’in tüm oyunları ultra grafik ayarlarında donma yapmadan çalıştırabildiği iddia ediliyor.

Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz kesinleşmemiş olan cihazın Avrupa’daki fiyatı ise 899 euro olarak belirlenmiş durumda.

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https://donanimgunlugu.com/en-iyi-ipad-pro-alternatifleri-1873915000 mAh’lık devasa bataryayla geliyor

Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin yanı sıra oyun odaklı Mate 20X modelini de tanıttı. İşte Huawei Mate 20X hakkındaki detaylar.

Teknoloji dünyası uzun bir süredir Huawei’nin Londra’da gerçekleştireceği özel etkinliğe odaklanmıştı. Etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Edition modellerinin tanıtılacağı zaten biliniyordu. Fakat kısa bir süre önce bu 3 modele oyun odaklı Huawei Mate 20X de dahil olmuştu.

Huawei Mate 20X dinamikler bakımından Mate 20 Pro ile benzer özellikler içeriyor. Kirin 980 yonga setinden güç alan telefon sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Oyun odaklı bir telefon olmasından ötürü 5000 mAh’lık devasa bir bataryayla gelen Mate 20X, özel bir soğutma sistemine de sahip.

FullHD çözünürlükte 7.2 inçlik devasa bir ekranla gelen Huawei Mate 20X 128GB’lık dahili depolama alanına sahip. Huawei’nin SuperCharge teknolojisini destekleyen telefon, yarım saatlik süre içerisinde yüzde 70’e kadar şarj olabiliyor.

Telefonun arka tarafında diğer Mate 20 modellerinde olduğu gibi 3 ana kamera bulunuyor. 40MP’lik ana kameraya 20MP ve 8MP’lik kameralar eşlik ediyor. Yani kamera tarafında Mate 20 Pro ile Mate 20X arasında önemli bir farklılık bulunmuyor.

Huawei’nin ilk oyun odaklı telefonu olma özelliğini de taşıyan Mate 20X’in tüm oyunları ultra grafik ayarlarında donma yapmadan çalıştırabildiği iddia ediliyor.

Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz kesinleşmemiş olan cihazın Avrupa’daki fiyatı ise 899 euro olarak belirlenmiş durumda.

En iyi iPad Pro alternatifleri

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Anahtar Kelimeler:
5000 mAh Huawei

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