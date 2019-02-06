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507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

MARMARİS'te kepenginin kilidini kırarak markete giren ve 507 paket sigara çalan Okan U.

507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kepenginin kilidini kırarak markete giren ve 507 paket sigara çalan Okan U. (31), çevredeki güvenlik kamerasının görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.
Olay, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası karşısındaki markette meydana geldi. Mustafa Ruşen Ayhan'a ait marketin kepenginin kilidini kırarak içeri giren şüpheli, elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurdu. Marketten çıkan şüpheli, kepengi kapatıp sırtında sigara dolu çuvalla kaçtı. Dükkanı açınca hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Ayhan, polisi arayıp durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak delil aradı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis, marketi gören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlıktan sabıkalı olan Okan U. olduğu tespit edildi. Okan U.'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, şüpheliyi olaydan bir gün sonra, işyerine 50 metre mesafedeki çocuk parkında oturup, bir başka marketi gözlerken yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Okan U., hırsızlığı kabul etti ardından çaldığı sigaraları sakladığı boş araziyi gösterdi. Okan U. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çaldığı 507 paket çeşitli markalardaki sigara ise market sahibi Mustafa Ruşen Ayhan'a teslim edildi.
Poliste 4 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Okan U.'nun, ayrıca şehir merkezinden gerçekleşen 2 hırsızlığın şüphelisi olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı

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