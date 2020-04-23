508 bin kişiyle yapılan araştırma: 'Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalp hastalığı riskini artırıyor'

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, filtre kahvenin sağlık için yararlı olduğuna, hatta ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalığı riskini artırdığına işaret ediyor.

508 bin kişiyle 20 yıldan uzun bir sürede yapılan araştırmanın sonuçları European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Araştırma heyetinin başkanı, kamu sağlığı ve toplum hekimliği uzmanı Prof. Dag Thelle, "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az" dedi.

Prof. Thelle, "Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor" diye konuştu.

"CNN, araştırma sonuçlarını, dünya genelinde giderek daha popüler hale gelen "French Press" kahve ile Türk kahvesi sevenler için "kötü haber" diye yorumladı.

'Trigliserid ve LDL seviyesini artırıyor'

CNN'in beslenme uzmanlarından Lisa Drayer, "Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar" dedi.