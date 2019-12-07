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508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 508 Suriyeli döndü.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 508 Suriyeli döndü.

Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.

Bugün de Cerablus'tan 48 araçla yola çıkan 508 Suriyeli Akçakale'ye geldi. İlçeye gelen Suriyeliler işlemlerin yapılmasının ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısından geçiş yapıp Tel Abyad'a döndü.

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