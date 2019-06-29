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509. Ayvaz Dede Şenliklerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Şenliklere katılmak üzere Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden yola çıkan yüzlerce atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı

DONJİ VAKUF (AA) - Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına geleneksel olarak 509 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında yarın Prusac'da yapılacak ana programa katılacak atlılar, Donji Vakuf'ta binlerce Boşnak tarafından coşkuyla karşılandı.

Ülkenin farklı şehirlerinden Prusac'a doğru yola çıkan yüzlerce atlı, başlarında fesleri, sırtlarında geleneksel kıyafetleri ve ellerinde taşıdıkları sancaklarıyla yoğun ilgi gördü.

Atlıların önünde yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin konseri ile Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izci ve semazenlerin geçişi şehrin sokaklarını dolduran binlerce Boşnak tarafından ilgiyle izlendi. Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen folklor gruplarının da katıldığı geçit törenini coşkuyla izleyen halk, ellerindeki Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla törene katılan gruplara eşlik etti.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Merzuk Grabus'a teslim etti.

Şenliklerin ana töreni, pazar günü Prusac kasabasında düzenlenecek.

Bosna Hersek'e Osmanlı'nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin beş asır önce Prusac'daki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece kalarak dua ettiği dağda başlayacak tören, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla sona erecek.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

- Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede inanışa göre, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet edip dua eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.

Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılında yeniden düzenlenmeye başladı.

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atlılar Ayvaz Dede Şenlikleri bosna hersek Donji Vakuf geçit töreni

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