50D durakları ve saatleri: 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları ve saatleri nelerdir? 50D hangi duraklardan geçiyor? 50D durak isimleri

50D Ayazağa - Alibeyköy Metro hattı, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin önemli bir parçası olarak, Ayazağa ile Alibeyköy Metrosu arasında hizmet verir. Bu hat, iki farklı ulaşım modunu birbirine bağlayarak, şehir içindeki ulaşımı daha da entegre hâle getirir. İstanbul metrosunun sunduğu hat ağı, hem şehir içindeki günlük ulaşımı kolaylaştırır hem de havaalanı bağlantılarını sağlar. İstanbul metrosu, şehir yaşamının dinamiklerine uyum sağlayarak, İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, 50D durakları ve 50D saatleri araştırılır.

50D hangi duraklardan geçiyor?

Ayazağa’dan başlayan 50D hattı, özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki çeşitli semtlerden geçen bir güzergâha sahiptir. Bu hattın başlangıcı, hem yerleşim hem de iş bölgelerine hizmet verir. Hat devamında, Kağıthane'den geçerek, Alibeyköy'e ulaşır. Bu hattı kullanan vatandaşlar tarafından 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları sıklıkla merak edilmektedir.

50D durak isimleri aşağıdaki gibidir:

Ayazağa - Sarıyer

Bloklar- Şehit Mehmet Civak - Sarıyer

Yeşiltepe - Sarıyer

Uğur Erkey İlkokulu - Sarıyer

Yeşiltepe Yolu - Sarıyer

Beykent Üniversitesi - Sarıyer

Atatürk Meydanı - Sarıyer

Ayazağa İlkokulu - Sarıyer

Cendere Yolu - Sarıyer

Ayazağa Cendere - Sarıyer

Evyap Camii - Sarıyer

Ali Sami Yen Spor Kompleksi - Sarıyer

Vadistanbul - Sarıyer

Hasdal Viyadük Altı - Kağıthane

İstanbul Atlas Üniversitesi - Kağıthane

Cemil Meriç Ortaokulu - Kağıthane

Göksu Sitesi - Kağıthane

Anadolu Caddesi - Kağıthane

Cendere Parkı - Kağıthane

Ayazma Yolu - Kağıthane

Kağıthane - Kağıthane

Kağıthane Park - Kağıthane

Kağıthane Belediyesi - Kağıthane

Sadabad Osmanlı Arşivi - Kağıthane

Kağıthane Garajı - Kağıthane

Sünnet Köprüsü - Beyoğlu

Bilgi Üniversitesi - Eyüpsultan

Silahtar - Eyüpsultan

Fevzi Çakmak Caddesi - Eyüpsultan

Araphan - Eyüpsultan

Mareşal Fevzi Çakmak Camii - Eyüpsultan

Namık Kemal - Eyüpsultan

Alibeyköy Metro - Eyüpsultan

50D Ayazağa-Alibeyköy Metro saatleri

Ayazağa yönünden iş günleri sefer saatleri 05:55, hafta sonu sefer saatleri genellikle sabah 06:00'da başlar ve akşam 22:50'ye kadar devam eder. Alibeyköy Metro yönünden ise iş günleri sefer saatleri 06:00'da başlamaktadır. Hafta sonu sefer saatleri ise cumartesi 06:00, pazar 06:10'da başlar. Alibeyköy Metro yönünden seferler iş günleri 23:50'ye kadar hafta sonu ise 23:25'e kadar sürer.

Hattın sefer sıklığı, günün saatine ve hattın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. En güncel sefer saatleri ve olası değişiklikler hakkında bilgi almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesi veya "Otobüsüm nerede?" mobil uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu kaynaklar, sefer saatleri ve diğer detaylar hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlar.