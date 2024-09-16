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  4. 50D durakları ve saatleri: 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları ve saatleri nelerdir? 50D hangi duraklardan geçiyor? 50D durak isimleri

50D durakları ve saatleri: 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları ve saatleri nelerdir? 50D hangi duraklardan geçiyor? 50D durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
14.09.2024 16:19
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İstanbul'un metro ağı, şehrin ulaşım sisteminde kritik bir rol oynar. Gün geçtikçe genişleyen bu sistem, hem yerli hem de yabancı yolcular için büyük bir konfor sunar. İstanbul metrosu, çeşitli hatları ile şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayarak, trafiği azaltır ve şehir içi ulaşımı daha verimli hâle getirir. Bu kapsamda, 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları ve saatlerinden bahsedilmesi önemli ve gereklidir.

50D durakları ve saatleri: 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları ve saatleri nelerdir? 50D hangi duraklardan geçiyor? 50D durak isimleri

50D Ayazağa - Alibeyköy Metro hattı, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin önemli bir parçası olarak, Ayazağa ile Alibeyköy Metrosu arasında hizmet verir. Bu hat, iki farklı ulaşım modunu birbirine bağlayarak, şehir içindeki ulaşımı daha da entegre hâle getirir. İstanbul metrosunun sunduğu hat ağı, hem şehir içindeki günlük ulaşımı kolaylaştırır hem de havaalanı bağlantılarını sağlar. İstanbul metrosu, şehir yaşamının dinamiklerine uyum sağlayarak, İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, 50D durakları ve 50D saatleri araştırılır.

50D hangi duraklardan geçiyor?

Ayazağa’dan başlayan 50D hattı, özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki çeşitli semtlerden geçen bir güzergâha sahiptir. Bu hattın başlangıcı, hem yerleşim hem de iş bölgelerine hizmet verir. Hat devamında, Kağıthane'den geçerek, Alibeyköy'e ulaşır. Bu hattı kullanan vatandaşlar tarafından 50D Ayazağa - Alibeyköy Metro durakları sıklıkla merak edilmektedir.

50D durak isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Ayazağa - Sarıyer
  • Bloklar- Şehit Mehmet Civak - Sarıyer
  • Yeşiltepe - Sarıyer
  • Uğur Erkey İlkokulu - Sarıyer
  • Yeşiltepe Yolu - Sarıyer
  • Beykent Üniversitesi - Sarıyer
  • Atatürk Meydanı - Sarıyer
  • Ayazağa İlkokulu - Sarıyer
  • Cendere Yolu - Sarıyer
  • Ayazağa Cendere - Sarıyer
  • Evyap Camii - Sarıyer
  • Ali Sami Yen Spor Kompleksi - Sarıyer
  • Vadistanbul - Sarıyer
  • Hasdal Viyadük Altı - Kağıthane
  • İstanbul Atlas Üniversitesi - Kağıthane
  • Cemil Meriç Ortaokulu - Kağıthane
  • Göksu Sitesi - Kağıthane
  • Anadolu Caddesi - Kağıthane
  • Cendere Parkı - Kağıthane
  • Ayazma Yolu - Kağıthane
  • Kağıthane - Kağıthane
  • Kağıthane Park - Kağıthane
  • Kağıthane Belediyesi - Kağıthane
  • Sadabad Osmanlı Arşivi - Kağıthane
  • Kağıthane Garajı - Kağıthane
  • Sünnet Köprüsü - Beyoğlu
  • Bilgi Üniversitesi - Eyüpsultan
  • Silahtar - Eyüpsultan
  • Fevzi Çakmak Caddesi - Eyüpsultan
  • Araphan - Eyüpsultan
  • Mareşal Fevzi Çakmak Camii - Eyüpsultan
  • Namık Kemal - Eyüpsultan
  • Alibeyköy Metro - Eyüpsultan

50D Ayazağa-Alibeyköy Metro saatleri

Ayazağa yönünden iş günleri sefer saatleri 05:55, hafta sonu sefer saatleri genellikle sabah 06:00'da başlar ve akşam 22:50'ye kadar devam eder. Alibeyköy Metro yönünden ise iş günleri sefer saatleri 06:00'da başlamaktadır. Hafta sonu sefer saatleri ise cumartesi 06:00, pazar 06:10'da başlar. Alibeyköy Metro yönünden seferler iş günleri 23:50'ye kadar hafta sonu ise 23:25'e kadar sürer.

Hattın sefer sıklığı, günün saatine ve hattın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. En güncel sefer saatleri ve olası değişiklikler hakkında bilgi almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesi veya "Otobüsüm nerede?" mobil uygulamasından faydalanabilirsiniz. Bu kaynaklar, sefer saatleri ve diğer detaylar hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
metro İETT durak otobüs ulaşım
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