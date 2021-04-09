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50m2 yeni sezon ne zaman? Netflix'ten 50m2'nin 2. sezonu ile ilgili açıklama

09.04.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede yoğun bir ilgi gören Türk dizilerinden olmayı başaran 50m2, bu senenin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 50m2 yeni sezon ne zaman? Netflix'ten 50m2'nin 2. sezonu ile ilgili açıklama...

50m2 yeni sezon ne zaman? Netflix'ten 50m2'nin 2. sezonu ile ilgili açıklama

27 Ocak 2021 tarihinde Netflix'te yayınlanmış olan ve kısa sürede yoğun bir ilgi gören Türk dizilerinden olmayı başaran 50m2, bu senenin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve başrollerinde Aybüke Pusat, Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 50m2 yeni sezon ne zaman?

50 M2 YENİ SEZON NE ZAMAN? NETFLIX'TEN 50M2'NİN YENİ SEZONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan ve dram türünde olan Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. 8 bölümden oluşan dizinin ilk sezonunun ardından gözler 50m2 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi. 50m2'nin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanmış olacak.

50M2 DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Öztürk - Gölge / Adem
Kürşat Alnıaçık - Servet
Aybüke Pusat - Dilara
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Cengiz Bozkurt
Tolga Tekin
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt
Özgür Emre Yıldırım
Tuğçe Karabacak


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Netflix
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