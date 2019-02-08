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50’nci suçunu işledi, yine serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Batman’da geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydaki araçlara tekme atan kişi yakalandı.

50’nci suçunu işledi, yine serbest kaldı

Batman’da geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydaki araçlara tekme atan kişi yakalandı. Şahsın 50’nci suçunu işlediği ancak akli dengesinin yerinde olmadığının raporlanması üzerine hakkında işlem yapılamadığı, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldığı öğrenildi.
Batman’da 27 Temmuz 2018 tarihinde sabah saatlerinde üzerinde bulunduğu motosikleti ile yaya olarak yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya’ya tekme atan ve yaralanmasına neden olarak gözaltına alınan Gürgin S., akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Gürgin S.’nin bu kez de bir düğün konvoyundaki araçlara üzerinde bulunduğu motosikletten tekme attığı belirlendi ve Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Gürgin S.’nin daha önceden de benzer birçok suç işlediği, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildiği, akli dengesinin yerinde olmadığının raporlanması üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi. Düğün konvoyuna attığı tekme ile 50’nci suçunu işleyen Gürgin S.’nin akli dengesinin yerinde olmadığının raporlanması üzerine hakkında işlem yapılamadığı, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldığı öğrenildi.

50’nci suçunu işledi, yine serbest kaldı

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