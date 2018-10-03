Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, Türkiye'de yapılan çalışmalarda çocukların yüzde 20'ye yakınının kilolu ve obez olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, kongreye 59 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı bilim adamının katıldığını söyledi. Söylemezoğlu, yabancı konukların çocuk nefroloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik yeni gelişmeleri Türk bilim adamları ile paylaşacaklarını belirtti.

Kronik böbrek yetmezliği hastalığının çocuklarda da sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Söylemezoğlu, Türkiye'de diyalize giren çocuk sayısının 4 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Diyalize giren kronik böbrek hastasının maliyetinin yıllık 25 bin dolar olduğuna işaret eden Söylemezoğlu, bu hastaların iyi tedavi edilmesi durumunda kronik böbrek hastalığının engellenebileceğini vurguladı.

Söylemezoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu da belirtti.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin obezite olduğunun altını çizen Söylemezoğlu, "Türkiye'de yapılan çalışmalarda çocukların yüzde 20'ye yakınının kilolu ve obez olduğu tespit edildi." dedi.

Kongrede ayrıca Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elena Levtchenko ve Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Kjell Tullus, çeşitli hastalıklarla ilgili yeni tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Kongre 6 Ekim'de sona erecek.

