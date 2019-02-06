HABER

51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde 36 bin 235 kişiye yardım yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

BİTLİS Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde, geçen yıl 36 bin 235 kişiye 21 milyon 98 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde, geçen yıl 36 bin 235 kişiye 21 milyon 98 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, SYDV'nin 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, 2018 yılında kent merkezinde 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımların 2019 yılında da devam edeceği belirtilirken, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, şartlı eğitim-sağlık-gebelik yardımı, muhtaç asker ailesi yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, engelli yakını aylığı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, muhtaç asker çocuğu yardımı, öksüz yetim yardımı, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı ve kronik hastalık yardımı olmak üzere birçok kalemde yardımların yapıldığını söyledi. Erdemir, adı geçen durumlardaki 10 bin 419 kişiye 12 milyon 870 bin 512 TL yardım yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Birçok kalemde sosyal devlet ilkesi altında yardımlarımız devam ediyor. SYDV tarafından yapılan tespitler sonrasında komisyonumuzun kararı doğrultusunda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 2018 yılında vakıf imkanlarıyla yapılan yardımlar kapsamında da; nakdi yardım, eğitim yardımı, giyim yardımı, gıda yardımı, barınma yardımı, tek seferlik yardımlar, özel amaçlı yardımlar, ev yapım ve onarım yardımları, kira yardımı, sağlık yardımı ve kömür yardımları olmak üzere 20 bin 669 kişiye 8 milyon 227 bin 817 TL'lik ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır."

Vali Yardımcısı Erdemir, ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün desteğiyle SYDV olarak 2011 yılından bu yana barınma yardımları kapsamında ev yapım ve onarım yardımları yapıldığını da dile getirerek, "Bu kapsamda evlerinin yapım ve onarımını yapamayacak durumda olan ve sağlıksız evlerde yaşayan yoksul vatandaşlarımızdan 139 ailenin evinin yapımı veya onarımı için 3 milyon 125 bin 91 TL yardım yapılarak daha sağlıklı ve yaşanılır evlerde ikamet etmelerinin sağlandı ve 2018 yılında 25 evin inşaatı tamamlandı" dedi.

Ailenin korunması amacıyla Aile Destek Merkezlerinde 6 bin 722 kadın ve genç kızın çeşitli kurslara katıldığını da anlatan Erdemir, "ADEM-1 ve ADEM-2 olarak açtığımız 2 kurs merkezimizde birçok kadın ve genç kızımız eğitim görerek hem meslek sahibi oldu, hem de aile bütçesine katkı sağladı. Ayrıca SYDV olarak Bitlis Belediyesi ve Kızılay Bitlis Şubesi ile birlikte yürüttüğümüz Aşevi Projesi'nden her gün engelli, yaşlı, hasta ve evinde yemek yapamayacak durumda olan 53 ailede bulunan toplam 192 kişiye 2 öğün olmak üzere evlere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Vakıf bünyesinde bulunan Hayır Çarşısı'ndan, hayırsever firmalar tarafından bağış olarak gönderilen muhtelif giyim ve gıda yardımları da 5 bin 75 kişi faydalandı. Bütün bunları topladığımızda 36 bin 235 kişiye toplam 21 milyon 98 bin 329 TL'lik ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdik" diye konuştu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunuTürkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunu
Taksiciden örnek davranış: 2 bin doları teslim ettiTaksiciden örnek davranış: 2 bin doları teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.