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51 ilde dev anket! İttifaklar arasındaki fark açılıyor mu? Çarpıcı sonuçlar paylaşıldı

27.06.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 Haziran seçimlerine odaklandı. Bu süreçte yürütülen seçim anketleri siyasi atmosfere dair çarpıcı sonuçlar ortaya koymaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, haziran ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday olması durumuna ilişkin soru dikkat çekerken ittifaklar arasındaki oy farkının açılması da ön plana çıktı.

51 ilde dev anket! İttifaklar arasındaki fark açılıyor mu? Çarpıcı sonuçlar paylaşıldı

Muhalefet kanadından sık sık erken seçim çağrıları iktidar seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını belirtmeye devam ediyor. Siyaset gündemin hareketlendiği şu günlerde son anket çalışması da ORC tarafından paylaşıldı. ORC Araştırma, 17-22 Haziran tarihinde 15 bin 750 kişiyle yürüttüğü anket araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusunda ortaya çıkan fark dikkat çekti. Öte yandan anket sonucunda parlamenter sisteme dönüş ve ittifakların oy oranlarında da çarpıcı veriler elde edildi.

51 İLDE DEV ANKET

ORC Araştırma şirketinin 17-22 Haziran tarihlerinde 51 ilde ankette 15 bin 750 katılımcıya Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı, ittifaklara göre oy oranı ve parlamenter sisteme dönüşe ilişkin sorular yöneltildi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A RAKİP ÇIKARSA...

Ankette katılımcıların yanıtladığı sorular arasında "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?" sorusu yer aldı. Ankete katılanların yüzde 50,3'ü iki liderin de aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karşısında oy vermeyeceğini bildirenlerin oranı ise yüzde 37,4 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 12,3'ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

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İTTİFAKLAR ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

Seçimi hangi siyasi ittifakın kazanacağı yollu soruya verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan tabloda aradaki fark dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın kazanacağını düşünen katılımcı sayısı ankette yüzde 36,6 olarak tespit edilirken Millet İttifakı'nın kazanacağını düşünenler yüzde 54,7 oldu. Katılımcıların yüzde 8,7'si soruya fikri olmadığını şeklinde yanıt verdi.

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ÇOĞUNLUĞUN TERCİHİ: PARLAMENTER SİSTEM

Ankette katılımcıların yanıtlandırdığı son soru ise "Sizce parlamenter sisteme geçilmeli mi?" oldu. Ankete katılanların yüzde 51,9'u parlamenter sisteme geçilmesi, yüzde 32,4 ise mevcut sistemde kalınması gerektiğini ifade etti.

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