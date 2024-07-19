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  4. 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası: Karar çıktı, adliyede ortalık karıştı

51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası: Karar çıktı, adliyede ortalık karıştı

19.07.2024 17:32
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı yıkılmış, 51 kişiye mezar olmuştu. Mahkeme heyeti Furkan Apartmanı davasında kararını açıkladı. Bunun üzerine adliyede gerginlik yaşandı.

51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası: Karar çıktı, adliyede ortalık karıştı

Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

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SAVCI, 3 SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA YÖNELİK MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, “Kolon kesmedim. Binada herhangi bir tadilat yapmadım. 1+1 dairem yok” dedi. Duruşma savcısı önceki celse verdiği 3 sanık hakkında cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Duruşma savcısı, sorumlu kamu görevlileri ile ilgili de konuşarak kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını, soruşturma izni verildiğini ve onların da izinlere itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini belirtti.

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AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden 51 kişinin yakınları ise Nizip’te 40 bin konut olduğunu ve sadece Furkan Apartmanı’nın yıkılmasında bilinçli taksir olduğunu, sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Duruşmada konuşan ve depremden 28 saat sonra çıkan Furkan Apartmanı’ndan çıkarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç ise “Ben tüm suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim yarın kalan hayallerim vardı. Tüm komşularımız öldü. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Maktullerin yakınları mahkeme sırasında zaman zaman gözyaşı döktü.

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SANIK MÜHENDİSE 16 YIL 8 AY CEZA

Mahkeme heyeti, müzakere için verilen aranın arından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Furkan Apartmanı mühendisi sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Ceza, indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse düşürülürken sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever’in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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KARAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Verilen karara tepki gösteren 51 deprem şehidinin yakınları ise mahkeme sonrası ortalığı birbirine kattı. Verilen kararın çok az olduğunu ve sadece 1 sanığa ceza verilmesine tepki gösteren aileler, mahkeme heyetine yoğun tepki gösterdi.

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"BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Söz konusu binada oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, "Bu bina 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Raporlarla her şey ortada olmasına rağmen, binanın kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldığı ortadayken kolon kesen 3 şahsa mahkeme beraat kararı verildi. Bunu asla kabul etmiyoruz, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şahıslara tutuklanana kadar da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Avukat Ergin Sezen ise sadece bir kişiye ceza verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek gerekli tüm itirazları yapacaklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adliye
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