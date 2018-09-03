KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "2018 yılı Mali Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 51 proje için 24,5 milyon liralık destek sağlayacak.
MARKA, ilan edilen dört "Mali Destek Programı" kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla değeri 30 milyon lirayı bulan 51 projenin hayata geçirilmesinde iş birliği gerçekleştirecek. Ajans, bu miktarın 24,5 milyon liralık bölümüne mali destek sağlayacak.
"İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 29 proje, "Ulaşım Araç Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında 2 proje, "Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı" kapsamında 13 proje ve "Turizm Mali Destek Programı" kapsamında 7 proje destek almaya hak kazandı.
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, sözleşme imza töreninde, proje bazlı çalışmanın önemine dikkat çekerek, artık ne Avrupa'da ne de Türkiye'de proje sunmayan hiçbir kurum veya kuruluşa mali kaynak sağlandığını söyledi.
Çöpoğlu, kapasite eksikliği olan tüm kurumlara proje yazma eğitimlerine katılmaları çağrısında bulunarak, "Bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje eğitimlerimizden yararlanarak devletimizin sunduğu bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullansın." dedi.
MARKA'nın kuruluşundan bu yana toplam 483 projeye 94 milyon liranın üzerinde mali destek sağladığını dile getiren Çöpoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu destekler bölgemizin istihdamına, ihracatına, patent sayısına ciddi manada katkı sundu. Bu yıl da bölgemizdeki 51 projeye 24,5 milyon liralık destek sağlayacağız. İnşallah sürecin sonunda bölgemizde istihdamın artması ve firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması konusunda güzel geri dönüşler alırız."
Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle destek sözleşmesi imzalandı.
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