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51 ülkeden üniversite öğrencileri Cerablus’ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi tarafından bu yıl 12.

Gaziantep Üniversitesi tarafından bu yıl 12. kez gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Buluşmaları", zorlu savaş şartlarından arındırılmış olan Cerablus’taki Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksek Okulundan başladı. Açılış programında öğrenciler Türkçe şiirler okuyup, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Her yıl Gaziantep Üniversitesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Buluşmaları"nin bu yılki startı Cerablus’tan verildi. Toplam 51 ülke ile 91 şehirden öğrencinin katılımıyla GAÜN tarafından yapılan etkinlik bu yıl daha anlamlı kılınmak ve dünyaya barış mesajı vermek amacıyla Suriye’nin Cerablus kentinde start aldı.
Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulunda yapılan açılış programına Rektör Prof. Dr. Ali Gür, bölgede görev yapan komutanlar, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

"Festival açılışını Cerablus’tan yapmak istedik"
Programla ilgili bilgi veren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep Üniversitesi 107 ülkeden 4 bin 200’ü aşkın uluslararası öğrencisiyle muhteşem bir kampüse ve ortama sahip. Bunun dışında savaş koşullarından arındırılmış olan Cerablus’ta açmış olduğumuz bir meslek yüksekokulumuz var. Burada beş programda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz için Gaziantep Üniversitesi olarak her yıl festivaller yapıyoruz. Bu yıl da festival açılışımızı Cerablus’ta yer alan meslek yüksek okulumuzda yapmak istedik. Bu durumdan dolayı öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Biz onların yalnız olmadığını ve her zaman onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İnşallah festivalimiz büyüyerek devam edecek" dedi.

"Bir barış mesajı vermek istedik"
Festival açılış programı için Cerablus’a gelen GAÜN öğrencilerinden Hindistanlı Cemil Ahmed ise "Toplam 51 ülke 91 şehirden öğrencinin katılımıyla yapılan Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’mızın bu yıl 12.’sini gerçekleştiriyoruz. Bu festivaldeki sloganımız ise "Doğudan batıya adil bir dünya". O yüzden Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde bu yılki festivalin başlangıcını Cerablus’tan yaptık. Bu programı buradan başlatmamızdaki amaç dünyaya bir barış mesajı vermek, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından GAÜN Cerablus MYO’da eğitim gören Suriyeli öğrenciler Türkçe şiirler okudu. Küçük bir kız çocuğunun okuduğu Arif Nihat Asya’ya ait "Bayrak" şiiri ise büyük beğeni topladı. Şiir okumalarının bitiminde ise çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldı.
ÖSO güçleri ve TSK’nın yoğun güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşen program, Cerablus halkına ve öğrencilere yönelik yapılan yemek dağıtımıyla son buldu.

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