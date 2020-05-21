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51 Worldwide Games çok yakında geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Nintendo Switch sahipleri, 5 Haziran 2020 tarihinde 51 Worldwide Games oyunu ile çeşitli zamansız favorilerin tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla ve aileleriyle oynayabilecek.

51 Worldwide Games çok yakında geliyor

Koleksiyon, eski masa oyunlarından modern klasiklere, rahatlatıcı solitaire oyunlarına, hızlı tempolu oyuncak sporlarına kadar tüm dünyada kültürleri şekillendiren oyunları içerir.

En yeni 51 Worldwide Games fragmanı yalnızca yerel ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda çok çeşitli oyun türlerini değil, aynı zamanda oyuncuların kullanabileceği farklı modları da gösterir.

Nintendo Switch, kafa kafaya aksiyon için oyuncular arasında masaya düz olarak yerleştirilebilir ve sanal bir oyun tahtasına dönüştürülebilir ve perspektif de en iyi görünümü sağlayacak şekilde ayarlanır.

Oyuncular ayrıca, yerel çok oyunculu oyunlarda Texas Hold’em gibi favorilerin keyfini çıkarmak veya arkadaşlarıyla oynamak, çevrimiçi olmak ya da dünyanın dört bir yanındaki rakiplerle eşleştirmek için yerel iletişim yoluyla dört sisteme kadar bağlanabilir.

Mosaic Mode ile yerel iletişim yoluyla dört adede kadar konsol bağlanabilir ve büyük bir oyun alanı oluşturmak için sıralanabilir. Hatta düzeni değiştirmek için farklı şekillerde düzenlenebilirler.

Adım adım eğiticiler daha zorlu oyunlar için derinlemesine stratejiler ve ipuçları sağlarken, tüm oyunlar kısa ve anlatımlı tanıtımlarla gelir. Ayrıca her oyun hakkında ilginç bilgiler de var, örneğin boks “ring”’i denilmiştir çünkü aslında eskiden insanlar bir daire içinde durup el ele tutuşurlarmış.
Oyuna bağlı olarak, Bowling veya Dart gibi oyunlar için oyuncular tuş ve dokunmatik kontroller veya hareket kontrolleri gibi farklı kontrol seçeneklerini deneyebilirler.

51 WORLDWİDE GAMES OYUN LİSTESİ

  • Mancala
  • Hanafuda
  • Backgammon
  • Renegade
  • Checkers
  • President
  • Dominoes
  • Speed
  • Hare and Hounds
  • Blackjack
  • Four-in-a-Row
  • Chess
  • Shogi
  • Mini Shogi
  • Ludo
  • Riichi Mahjong
  • Sevens
  • Golf
  • Darts
  • Texas Hold’em
  • Nine Men’s Morris
  • Air Hockey
  • War
  • Carrom
  • Chinese Checkers
  • Yacht Dice
  • Takoyaki
  • Billiards
  • Hex
  • Spider Solitaire
  • Gomoku
  • Matching
  • Bowling
  • Shooting Gallery
  • Slot Cars
  • Dots and Boxes
  • Hit and Blow
  • Pig’s Tail
  • Mahjong Solitaire
  • Last Card
  • Fishing
  • Klondike Solitaire
  • Toy Tennis
  • Toy Soccer
  • Toy Curling
  • Toy Boxing
  • Toy Baseball
  • Battle Tanks
  • Team Tanks
  • Sliding Puzzle
  • 6-Ball Puzzle

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