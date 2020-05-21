51 Worldwide Games çok yakında geliyor

Koleksiyon, eski masa oyunlarından modern klasiklere, rahatlatıcı solitaire oyunlarına, hızlı tempolu oyuncak sporlarına kadar tüm dünyada kültürleri şekillendiren oyunları içerir.

En yeni 51 Worldwide Games fragmanı yalnızca yerel ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda çok çeşitli oyun türlerini değil, aynı zamanda oyuncuların kullanabileceği farklı modları da gösterir.

Nintendo Switch, kafa kafaya aksiyon için oyuncular arasında masaya düz olarak yerleştirilebilir ve sanal bir oyun tahtasına dönüştürülebilir ve perspektif de en iyi görünümü sağlayacak şekilde ayarlanır.

Oyuncular ayrıca, yerel çok oyunculu oyunlarda Texas Hold’em gibi favorilerin keyfini çıkarmak veya arkadaşlarıyla oynamak, çevrimiçi olmak ya da dünyanın dört bir yanındaki rakiplerle eşleştirmek için yerel iletişim yoluyla dört sisteme kadar bağlanabilir.

Mosaic Mode ile yerel iletişim yoluyla dört adede kadar konsol bağlanabilir ve büyük bir oyun alanı oluşturmak için sıralanabilir. Hatta düzeni değiştirmek için farklı şekillerde düzenlenebilirler.