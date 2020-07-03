51 yaşındaki büyükanne kızının bebeğini taşıyor

2016 yılında evlenen Brenna Lockwood ve eşi Aaron bebek sahibi olmayı umuyordu, ancak kısa süre sonra gebe kalma girişimlerinin sonuç vermeyeceği ortaya çıktı. Aylar süren denemelerden sonra çift, Illinois’deki bir doğum kliniğinde gebelik tedavisine başladı, ancak ne yazık ki süreç olması gerektiği gibi ilerlemiyordu.
Breanna, gebelik tedavisi süresince iki düşük yaşadı ve genç kadında rahim içi yapışıklıklar olarak bilinen Asherman sendromu ortaya çıktı. Doktorları, Breanna’ya taşıyıcı annelik önerdi. Ancak bu öneri, genç çifte 100 bin dolara mal olacaktı.
Breanna’nın annesi Julie Loving, genç çifte alternatif bir çözüm sunarak torununun taşıyıcı anneliğini yapmayı önerdi.
Breanna başta bu teklife tereddütle yaklaşsa da, annesi tarafından ikna edildi. Julie, yaptığı açıklamada başından beri kızının tüm mücadelesinde yanında olduğunu ve onun yaşadığı kederi derinden hissettiğini söyledi.
Breanna ve annesi tedavinin gerçekleşeceği kliniğe başvurdu ve Julie bir dizi fiziksel ve psikoljik teste tabi tutuldu. Sonuç olarak Julie’nin taşıyıcı anneliği onaylandı. Breanna’nın doktoru Dr. Brian Kaplan, karşılaştığı vakayı “benzersiz bir senaryo” olarak adlandırırarak “Bu, tıbbi, psikolojik ve etik değerlendirmelerin yapıldığı benzersiz bir senaryo” şeklinde değerlendirdi.
“Tereddüt ve pişmanlık duymadım. Kızımı çok seviyorum ve ona yardım etmek istedim” diyen Julie, çiftin biyolojik çocuğunu ve aynı zamanda kendisinin biyolojik torununu taşıyor. Breanna’nın hikayesini paylaşmak için açtığı Instagram sayfasının 34.500 takipçisi var.
Breanna, “Annemi ve benim için yaptıklarını herkesle paylaşmak istedim. Bu konu hakkında konuşmak benim için zordu. Ailem, arkadaşlarım ve evliliğimle ilgili bir yük yarattı. Bu gerçekten, sarsıcı bir şey” diyen Breanna şimdi 21 haftalık hamile ve nihayet yıllarca süren hayal kırıklığından sonra kendisine heyecanlanmak için izin verdiğini ifade etti.
Aaron ise küresel sağlık krizinin ortasında yaşanan hamilelikte doktor kontrollerine katılamasa da, eşini her konuda destekliyor. Julie ise, bazen kendini yorgun hissetse de hamileliğin kolay geçtiğini ve tekrar bir çocuk taşımaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.