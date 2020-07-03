51 yaşındaki büyükanne kızının bebeğini taşıyor

2016 yılında evlenen Brenna Lockwood ve eşi Aaron bebek sahibi olmayı umuyordu, ancak kısa süre sonra gebe kalma girişimlerinin sonuç vermeyeceği ortaya çıktı. Aylar süren denemelerden sonra çift, Illinois’deki bir doğum kliniğinde gebelik tedavisine başladı, ancak ne yazık ki süreç olması gerektiği gibi ilerlemiyordu.

Breanna, gebelik tedavisi süresince iki düşük yaşadı ve genç kadında rahim içi yapışıklıklar olarak bilinen Asherman sendromu ortaya çıktı. Doktorları, Breanna’ya taşıyıcı annelik önerdi. Ancak bu öneri, genç çifte 100 bin dolara mal olacaktı.

Breanna’nın annesi Julie Loving, genç çifte alternatif bir çözüm sunarak torununun taşıyıcı anneliğini yapmayı önerdi.

Breanna başta bu teklife tereddütle yaklaşsa da, annesi tarafından ikna edildi. Julie, yaptığı açıklamada başından beri kızının tüm mücadelesinde yanında olduğunu ve onun yaşadığı kederi derinden hissettiğini söyledi.

Breanna ve annesi tedavinin gerçekleşeceği kliniğe başvurdu ve Julie bir dizi fiziksel ve psikoljik teste tabi tutuldu. Sonuç olarak Julie’nin taşıyıcı anneliği onaylandı. Breanna’nın doktoru Dr. Brian Kaplan, karşılaştığı vakayı “benzersiz bir senaryo” olarak adlandırırarak “Bu, tıbbi, psikolojik ve etik değerlendirmelerin yapıldığı benzersiz bir senaryo” şeklinde değerlendirdi.