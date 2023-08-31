51 yaşındaki Defne Samyeli neden yaşlanmıyor? Çinli bilim insanları araştırmaya başladı

Sahne performansı ve dekolteli tarzı ile sık sık gündem olan Defne Samyeli düzgün fiziği ve cildinin güzelliği ile de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan eski Türkiye güzelinin güzelliği Çin’de araştırma konusu haline geldi.

Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıların ilgi odağı oldu.

Çin’deki Xiamen Üniversitesi’ndeki genetik bilimciler, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Araştırmacıların Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.

Önümüzdeki aylarda Pekin'e gidecek olan Defne Samyeli, burada 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda bilgi verecek.

Sabah'ın haberine göre "Gerçekten çok şaşkınım." diyen Defne Samyeli açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu'dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu.

Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk."



