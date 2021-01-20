51 yaşındaki Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Geçen hafta sosyal medya hesabından kendisine ait güzellik markası maskelerini kullandığını açıkladı. Jennifer Lopez’in açıklaması hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Bir hayranı Lopez’in güzelliğinin tamamen doğal olmadığını ima ederek şunları yazdı: "Konuşurken ya da mimik kullanırken kaşlarınızın ve alnınızın hiç hareket etmediğini söyleyebilir miyim? Kesinlikle botoksunuz var. Tonlarca ve hepsi iyi. Sadece söylüyorum."

Estetik operasyon iddialarının gölgesinde Jennifer Lopez en doğal haliyle Turks ve Caicos sahilinde ortaya çıktı. Lopez’in beyaz bikinili pozlarında karın kasları beğeni topladı. Su bardağını elinden düşürmeyen Jennifer Lopez'in güzellik sırrının ortaya çıktığı iddia edildi.



GÜNDE 8 BARDAK SU

Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.



