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51 yıl hapis cezası alan FETÖ’cü eski amir yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahil birçok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet amiri yakalandı.

Elazığ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahil birçok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet amiri yakalandı. Mahkemeye çıkartılan eski emniyet amiri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında başta FETÖ/PDY olmak üzere, bir çok suçtan 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan emniyet amiri rütbesindeyken KHK ile ihraç edilen zanlı Y.U.’nun adresini tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli eski emniyet amiri kent merkezindeki belirlenen adreste yakalandı.
Yakalanan Y.U., silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal (hukuka aykırı telefon dinlenmesi), görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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