51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün’ tabiata salındı

Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yılda ortalama 14 bin sülün üretilerek, Türkiye’nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor. Tesis bu yıl 16 bin adet sülün üretmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan sülünün tabiatta azalan popülasyonunu desteklemek amacıyla Yaban Hayvanı Üretme İstasyonları tesis edilmesi kapsamında 1969 yılında Samsun Tekkeköy ilçesinde Gelemen Sülün Üretme İstasyonu kuruldu. İstasyon Samsun-Ordu karayolu üzerinde şehir merkezine 20 km mesafede ve 1,1 hektar araziye sahip.

Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü, dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi gri renklerde olan sülünler, kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte fakat uzun mesafe kat edemiyorlar. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi, sulak alanlar, açık araziler, ağaçlık araziler, fundalıklar ve orman kenarlarında yaşarlar. Sülünlerin doğadaki başlıca yiyecekleri arasında tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizler yer alır. Bunların yanı sıra eklem bacaklı böcekler ile bunların larvaları, karıncalar, çekirgeler, örümcekler, sinekler, salyangozlar ve solucanlarla da beslenirler.