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51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün’ tabiata salındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Gelemen Sülün Üretme İstasyonu 51 yılda 306 bin 675 sülün üreterek tabiata bıraktı. ’Kene avcısı’ olan sülünler Samsun’da üretilerek Türkiye’ye dağıtılıyor.

Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yılda ortalama 14 bin sülün üretilerek, Türkiye’nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor. Tesis bu yıl 16 bin adet sülün üretmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan sülünün tabiatta azalan popülasyonunu desteklemek amacıyla Yaban Hayvanı Üretme İstasyonları tesis edilmesi kapsamında 1969 yılında Samsun Tekkeköy ilçesinde Gelemen Sülün Üretme İstasyonu kuruldu. İstasyon Samsun-Ordu karayolu üzerinde şehir merkezine 20 km mesafede ve 1,1 hektar araziye sahip.

Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü, dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi gri renklerde olan sülünler, kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte fakat uzun mesafe kat edemiyorlar. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi, sulak alanlar, açık araziler, ağaçlık araziler, fundalıklar ve orman kenarlarında yaşarlar. Sülünlerin doğadaki başlıca yiyecekleri arasında tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizler yer alır. Bunların yanı sıra eklem bacaklı böcekler ile bunların larvaları, karıncalar, çekirgeler, örümcekler, sinekler, salyangozlar ve solucanlarla da beslenirler.

Sülünlerin üreme dönemi mart ayında güneşli gün sayısının artmasıyla başlar ve haziran ayının sonuna kadar devam eder. Yeşilimsi griden yeşil zeytin rengine çalan ortalama 35 gram ağırlığında yumurta üretirler. Dönem boyunca bir sülün ortalama 40-70 yumurta yapabilirken, normal şartlarda kuluçka süreleri 24 gündür. Kuluçkadan çıkan civcivler, gerekli sıcaklık, ışık ve havalandırma ortamının sağlandığı büyütme kafeslerine alınırlar. Sülünler, 6-8 haftalık olunca tabiata adaptasyonunu ve kanat gelişimini tamamlaması için doğal yaşam ortamlarına benzer voliyerlerde 2 hafta geçirmekte ve 8-10 haftalık dönemlerde doğaya yerleştirmeleri yapılmakta.

306 BİN 675 ADET SÜLÜN ÜRETİLEREK YAŞAMLARINA ELVERİŞLİ SAHALARA SALINDI

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu kurulduğu tarihten bu güne kadar 306 bin 675 adet sülün üretilerek Tarım ve Orman Bakanlığı tahsis programları dâhilinde Samsun, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun Ordu, Sinop, Çorum, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Adapazarı, Bursa, İstanbul, Edirne, Kırşehir, Kastamonu, Malatya, Adana, Nevşehir, Ankara ve Tokat illerinde yaşamlarına elverişli sahalara salındı. 2003 yılından itibaren Samsun’un Bafra ilçesi Kızılırmak YHGS, Gölardı YHGS, Bafra Kayabaş Mevkii, Çetinkaya YHYS, Akteke YHYS’larına toplamda 60 bin 446 adet sülün yerleştirildi. Tesiste yılda 14 bin adet sülün üretimi gerçekleştiriliyor. 2020 yılı üretim çalışmaları devam etmekte olup, 16 bin adet sülün üretimi hedefleniyor. Üretilen sülünler Tarım ve Orman Bakanlığı tahsis programı doğrultusunda doğaya yerleştirilecek.

(İHA)

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