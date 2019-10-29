51 yıldır elek üretip satıyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA’da 51 yıldır elekçilik yapan Yakup Özçağla (74), mesleğinin ölmeye yakın olduğunu ve artık eskisi gibi elek satışı yapamadıklarını söyledi. Baba mesleğini devam ettiren Özçağla, "Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi’nde Ahşapçılar Çarşı’ndaki iş yerinde oğluyla birlikte elek imalatı yapıp satan 51 yıllık usta Yakup Özçağla, mesleği oğluna öğrettiğini çünkü kendisinin de babasından devraldığını kaydetti. Usta-çırak ilişkisinin elekçilikte en önemli unsur olduğunu dile getiren Özçağla, "İlerleyen yaşıma rağmen mesleğimden kopamadığım için oğlumun iş yerinde elek üretmeye devam ediyorum. Tabi bu zanaat zamanla popülaritesini kaybetti. Eskiden 200-300 elek satarken şimdi ise 20-30 tane satıyoruz" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın pratikleştiğini ve insanların hazır ürünlerle yaşamlarını sürdürdüklerini hatırlatan Yakup Özçağla, bundan dolayı ürünlerinin de eskisi gibi rağbet görmediğini belirtti. Satışlar azalsa da mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyleyen Özçağla, zaman zaman ham madde temininde sıkıntı çektiklerini, elek yapmak için kullandıkları telin Çin’den getirildiğini vurguladı. Oğlunun da mesleğini gelecek kuşaklara aktaracağına inandığını dile getiren Özçağla, şöyle konuştu:

"Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek. Şimdilerde insanlar ekmeklerini, unlarını marketten alıyor. Teknolojiyle gelen yenilikler bu tür şeyleri bitirmiş oldu. Çerezciler, bazı fırınlar gibi yerler dışında pek elek alan olmuyor."

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