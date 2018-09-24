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51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altında olduğu için kapatılma kararı alındı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altında olduğu için kapatılma kararı alındı. Halen 38 öğrencisi olan okulun velileri karara tepki gösterdi. Mimarisiyle Türkiye'de örnek teşkil eden Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından kapatılma kararı aldı. ODTÜ Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altına düştüğü için kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Karar velilerin tepkisine neden olurken, öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu. Köylülerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladığını belirten veliler, okulun temizliğini bile yapmaya razı olduklarını ve okulun kapanmamasını istediklerini söylediler. Eminlik Köyü muhtarı Ali Mehmet Ünaldı, 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Niğde Valiliği tarafından öğrenci azlığı nedeniyle okullarının kapatılma kararı alındığını belirterek, "Köyümüzde okulun kapanmasını istemiyoruz. Öğrenci velilerimizin genelde bütün istekleri bu yönde. 1967 yılında ne zorluklarla yapılan bir okul. Gelecek, umut vadeden bir okul. Kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı olarak 6 köy buraya geliyor. 38 olan öğrenci sayısı az olsa da tarihi bina 37 dönüm arazi üzerine kurulu. Yerleşkesi çok büyük. Ayrıca şehidimizin ismini yaşatıyoruz" dedi. KÖY OKULLARI YAŞATILMALI CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de velilere destek verdi. Gürer, "1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin köy halkıyla imece usulü yaptıkları okulumuz öğrenci azlığı nedeniyle kapanıyor. Köy halkı bu okulun kapanmasını istemiyor. Çevredeki köylerle birlikte ortaokul olarak açık olan bu okulun kapanması demek velilerin öğrencileri takibi öğrencilerin daha başarılı olarak eğitim almasının önünün kapanması demek. Burada yapısal olarak da özelliği olan okulun kapanması hem köy çocuklarının mağduriyetini hem de dünden bu yana bölgedeki bir ortaokulun yok olmasına neden olacak. Şu an okulda 38 öğrenci var. Yönetmenlikte 40 öğrenci üzeri olması gerektiği ifade ediliyor. Bu tür okulların kapanması için acilen ilkokul ve ortaokullarla ilgili yönetmeliğin değişmesi gerekir. Yönetmelikte bu sayının 20'ye indirilmesi şart. Çünkü köylerde çocuk sayısı giderek azaldı. Neredeyse köyler boşalıyor. Tarım ve hayvancılık olacaksa köyde yaşam olacaksa köy okullarını yeniden yaşatmamız gerekiyor"dedi.

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