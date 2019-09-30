51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Ağır hasarlı okullardan biri de Gaziosmanpaşa’da bulunan 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi oldu. Lisedeki öğrenciler daha sonra belirlenecek başka bir okulda eğitime devam edecek. Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nin hemen yanında bulunan Alparslan Ortaokulu’nda ise eğitime devam ediliyor.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Arda Kırış deprem anında yaşadıklarını anlattı. Kırış “Ben yazı yazıyordum, arkadaşlarım sırayı sallıyor sanmıştım. Depremin verdiği şiddetle sıralar yere düştü, kalorifer peteği düştü. Öğretmenimiz sıranın altına çökmemizi söyledi. Hızlı bir şekilde aşağı indik. Sınıfımızda kolon patladı, bizim sınıfımız hasar aldı. Okulun genelinde de bayağı ağır hasar var. Başka bir okula taşınma durumu söz konusu oldu. Onun için bugün tatil edildi. Okulumuz çok hasar aldığı için Perşembe günü okullardan dağıldık. Ağır hasar tespitinden kaynaklı cuma günü de tatil oldu” dedi.