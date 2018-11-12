510 gram doğan bebek hayata tutundu

İZMİR (AA) - İzmir'de 22 haftalık olarak 510 gram doğan Havva bebek, 111 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Selma ve Osman Çelik çiftinin 4. çocukları olarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 510 gram ağırlıkla dünyaya gelen Havva Çelik, bir özel hastanenin Yeni Doğan Bakım Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Havva bebek, 111 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

İnşaat işçisi baba Osman Çelik, gebeliğin 22'nci haftasında dünyaya gelen bebeklerinin yaşadığına inanamadıklarını söyledi. Bebeklerinin yaşaması için doktor Cem Çiçek ve ekibinin inanılmaz çaba sarf ettiğini dile getiren Çelik, "Yoğun bakım sürecinde de çok zorlu günler geçirdik. Her gün bebeğin yaşaması için dua ettik. Şimdi evimize götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Anne Selma Çelik de üzüntüden sütünün kesildiğini, bebeklerinin iyi bir bakımla yaşama tutunarak kendilerini bile şaşırttığını anlattı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzman Dr. Cem Çiçek ise literatürde 22 haftalık ve 510 gram olarak doğan bir bebeğin sağlıklı yaşama ihtimalinin çok düşük olduğuna işaret etti.

Bebeğin birkaç kez ölüm tehlikesi geçirdiğini bildiren Çiçek, "Bugün 2 kilo 350 gram olan bebeğimizi, normal doğmuş bir bebek gibi taburcu ediyoruz. 111 gün süren bu mücadeleyi kazandığımız için çok mutluyuz.” dedi.

