Kastamonu Sağlık Müdürlüğünce, 1506 yılında yapılan Nasrullah Camisi'nin şadırvanında, "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla doğru yöntemle el yıkama uygulamalı gösterildi.

Nasrullah Camisi şadırvanı önüne kurulan stanttaki görevliler tarafından vatandaşlara, ellerin doğru yöntemle yıkanmadığında mikropların barınmaya devam edeceği hijyen kontrol kitleriyle uygulamalı aktarıldı. Etkinlikte, el hijyeninin önemine dikkat çekilerek, doğru el yıkama yöntemi şadırvanda 11 adımda anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruyucu sağlık yöntemlerinin önemine işaret ederek, "Sağlığın korunması temizliğe, hijyene dikkat etmekten geçer. O nedenle halkımıza yeniden hatırlatma yaparak, vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bu çalışmayı yaptık." dedi.

Bu önemli etkinliği tarihi Nasrullah Camisi önündeki şadırvanda yapmak istediklerini söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Temizlik imandadır, bu etkinliği cami avlusunda yapmamızın sebebi de buna vurgu yapmaktı. Bir Müslüman'ın temizliğe dikkat etmesini ve temizliğin sağlık için önemli olduğunu vurgulamak anlamında cami avlusunu seçtik. 1506 yılında yapılan Nasrullah Camisi bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Burası Kurtuluş Savaşı'nda halkı bilinçlendirme adına, Kastamonu'da ilk adımların atıldığı yer. Biz de hastalıklarla savaşta halkı bilinçlendirmek için ilk adımı aynı yerde atmak istedik. Böyle bir özdeşleştirme yaptık."

