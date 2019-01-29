517 doktora öğrencisi sanayinin ihtiyaçlarına göre eğitim alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek’’ dedi.

Türkiye’nin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğinde yetiştirilmesine yönelik başlatılan “2244 Sanayi Doktora Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye bugün üniversite ve sanayi iş birliği açısından tarihi bir gün yaşıyor. Bu projeyle sanayide ihtiyaç duyduğumuz yüksek nitelikli insan kaynağı reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetişecek. Bir sonraki aşamada da istihdamda aktif bir şekilde yer alacak. Öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca iş dünyasını daha yakından tanıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde doktoralarını tamamlayacaklar. Mezuniyet sonrasında da doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler’’ ifadelerini kullandı.

’’2018’de 5.7 milyon vatandaşımız üretim sektöründe çalışıyor ve ihracatımız 168 milyar dolara ulaştı’’

’’Sanayi sektörü ülkemiz ekonomisinin lokomotifidir’’ diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Doğal kaynakları, iş gücünü, sermayeyi ve teknolojiyi en iyi şekilde harmanlayıp bir araya getirebiliyorsanız, küresel arenada da rakiplerinizin bir adım önüne geçiyorsunuz. 2002 yılında sanayi sektöründe 3.7 milyon kişi çalışıyordu ve ihracatımız 36 milyar dolar seviyesindeydi. 2018’de 5.7 milyon vatandaşımız üretim sektöründe çalışıyor ve ihracatımız 168 milyar dolara ulaştı. Her iki dönem ihracatında da sanayi sektörünün yüzde 85’ten fazla paya sahip olduğunu görüyoruz. Sadece 2 milyon kişilik ilave istihdam artışıyla bugün geldiğimiz nokta dikkat çekici. Küresel ekonomide daha da üst basamaklara çıkabilmenin yolu yüksek katma değerli üretimler ve verimlilik artışlarından geçiyor. Bundan hareketle milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji, iletişime dönüştürebilmek için akademi ve reel sektöre önemli görevler düşüyor. Bu iki aktörün kuracağı ittifaklar bilimsel bilginin üretime en kısa sürede aktarılmasını sağlayıp, ülkeye katma değer olarak dönmesini mümkün kılacaktır.’’